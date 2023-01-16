AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: AÖF sınav giriş yerleri duyuruldu! İşte giriş belgesi alma ekranı

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF güz dönemi final sınavları için geri sayım başlamışken öğrencilerin sınavlara girecekleri yer hakkında duyuru yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alınabiliyor. Öğrenciler e-Devlet şifreleri ile de sisteme giriş yapabiliyorlar. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavları 21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak.

AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

