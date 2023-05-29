AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ EKRANI 2023: AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖF sınav giriş bilgisi ekranı Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşıldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada öğrencilerin Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş bilgilerine bu ekrandan ulaşabilecekleri belirtildi. İşte AÖF sınav giriş bilgileri ekranı...
Çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek sınavlar 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş bilgisi için tıklayınız
AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.