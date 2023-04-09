AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika, kaçta başlayıp saat kaçta sona erecek?

AÖF sınav giriş ekranı 9 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Dün başlayan sınavlar bugün itibarıyla sona erecek. AÖF sınav giriş ekranı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, "Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak e sınav ekranı üzerinden yapılacak.

Vize sınavları için tarih 8-9 Nisan ve final sınavları için 15-16 Nisan olarak açıklandı.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.

Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan “Sınav Giriş Bilgisinde” belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.



