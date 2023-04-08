AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav nasıl olacak? İşte sınav kuralları!

AÖF ara sınavları giriş ekranı sorgulamaları 8 Nisan 2023 Cumartesi tarihi itibariyle sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının online olarak gerçekleştirileceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Çevrim içi sınavlara girecek adaylar sınav giriş ekranı ve sınava dair merak edilenleri sorgulamaya başladılar. İşte detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, "Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak http://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş bilginize 31 Mart tarihinden itibaren öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

AÖF ONLINE SINAV NASIL OLACAK?

Sınava http://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra giriş sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF ONLİNE SINAV KURALLARI

1-Sınavda her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz olacaktır.

2-Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacaktır. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan “Sınav Giriş Bilgisinde” belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

3-Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

4-Bu sınav başarı notunuzu %30 oranında etkileyecektir.

5-Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.

6-Anadolu Üniversitesi; sınavın güvenliği, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli hallerde sınavın iptali ve disiplin işlemleri amacıyla öğrencinin yaptığı işaretleme, harcadığı süre, IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı uygulaması ve sürümü gibi gerekli gördüğü verileri kaydedebilir. Öğrencinin sınava girebilmesi için “Sınavda Uygulanacak Kurallar”ı kabul etmesi gerekir. Öğrenci, bu kabulle verilerinin, Üniversite tarafından toplanmasına ve işlenmesine izin vermiş sayılır.

7-Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak ilgili oturumdaki sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

8-“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

9-Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan “Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç” butonuna basmanız gerekmektedir. Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.

10-Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet ve elektrik kesilmesi, tarayıcı takılması vb.) sınav süreciniz kesilirse, ilgili durumun tekrarlanmayacağı bir ortamda ve zamanda yeniden sisteme girip kaldığınız yerden dersinize ait sınavı tamamlamanıza izin verilecektir.

11-Sistem dersin sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak ilgili dersin sınavını tamamlar. Bu ana kadar yaptığınız işlemler ilgili dersin değerlendirilmesinde kullanılır.

12-Öğrenci, ekampüste yayımlanan ders kitabından (PDF) sorumludur. Bu nedenle sorular ekampüste yayımlanan ders kitabına göre yanıtlanmalıdır.

13-Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuz sonlandırılır. Seçili dersinize ait sınava başladıktan sonra, aktif oturumunuz içinde, normal sınav akış işlemleri (soruyu görme, sonraki soruya geçme) dışında herhangi bir işlem (tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb.) yapılması da anormal aktivite olarak değerlendirilecektir. Sistem anormal aktivite sayısının arttığını gördüğünde, panel üzerinden uyarı verip dersinize ait sınavı sonlandırabilecektir. Bu nedenle sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonları tıklayarak sınavınızı tamamlayınız.

14-Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar gibi nedenlerle sınavın tamamlanamamasından kaynaklanan sorumluluk öğrenciye aittir.

AÖF online sınav giriş sayfası: 2023 AÖF online sınav nasıl olacak, AÖF sınav kuralları nelerdir, çevrim içi sınava nasıl ve nereden giriliyor?

15-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu yüzden sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.

16-Sınavı başlattığınızda ekranınız “Tam Ekran” moduna geçecektir. Sınav esnasında “Tam Ekran” modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

17-Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.

AÖF online sınav giriş sayfası: 2023 AÖF online sınav nasıl olacak, AÖF sınav kuralları nelerdir, çevrim içi sınava nasıl ve nereden giriliyor?

18-Öğrenci, sınav bitimini takip eden iki iş günü içinde sınav sorularına öğrenci otomasyonu üzerinden itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra veya farklı yollardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav sonuçlarına ise, sonuçların açıklanmasını takip eden iki iş günü içinde öğrenci otomasyonu üzerinden itiraz edilebilir.

19-Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış çevrimiçi sınavların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, sınav sorularının tamamının veya bir kısmının Üniversitenin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, paylaşılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa aykırılık, ilgili kişi ve kuruluşların mali ve cezai sorumluluklarına yol açar. Bu bilgilendirme metninde yer almayan haller, ilgili mevzuat hükümleri bağlamında dikkate alınır.



