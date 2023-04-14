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AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? AÖF online sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

14.04.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF bahar dönemi vize sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Ara sınavın ikinci etabı ise 15-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Sınava giren öğrenciler "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? AÖF online sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? AÖF online sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize tarihleri belli oldu ve sınavlar bu hafta içerisinde son bulacak. AÖF ara sınavları 15-16 Nİsan tarihlerinde sona erecek. Online (çevrim içi) olarak gerçekleşen AÖF sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru yöneltilirken, sınav için 30 dakika süre verilmektedir. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler, AÖF sınav sonuçlarına çevrildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınavları 2 etapta gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ilk sınavlara geçtiğimiz hafta sonu 8-9 Nisan tarihleri arasında girdiler.

İkinci sınavlar ise 15-16 Nisan 2023 (yarın ve pazar günü) tarihlerinde tamamlanacak. İkinci sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemlerine başlanacak.

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Açıköğretim Fakültesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından sınavların online olarak düzenlenmesi kararını almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan AÖF online sınavları genellikle 1 ay içerisinde erişime açılıyordu.

AÖF ONLINE SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

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Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

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