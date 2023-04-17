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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

17.04.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Online olarak ilk etabı 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen vizelerin ikinci etabı ise 15-16 Nisan'da yapılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Sınavları tamamlayan öğrencilerin gözleri sonuçların açıklamasına dair yapılacak duyuruya çevrildi. AÖF soınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte AÖF sınav sonuçları tarihi ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınavlarının 2. etabı gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ilk sınavlara geçtiğimiz hafta sonu 8-9 Nisan tarihleri arasında girdiler.

İkinci sınavların ilk oturumları 15 Nisan'da yapıldı. Sınavlar, 16 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. İkinci sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemlerine başlanacak.

Açıköğretim Fakültesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından sınavların online olarak düzenlenmesi kararını almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan AÖF online sınavları genellikle 1 ay içerisinde erişime açılıyordu.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

aöf sınav tablet

AÖF ONLINE SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

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