AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları tarihi 16 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Online (çevrim içi) olarak gerçekleşen AÖF sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru yöneltilirken, sınav için 30 dakika süre verilmektedir. AÖF soınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. AÖF sınav sonuçları tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınavlarının 2. etabı gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ilk sınavlara geçtiğimiz hafta sonu 8-9 Nisan tarihleri arasında girdiler.

İkinci sınavların ilk oturumları 15 Nisan'da yapıldı. Sınavlar, 16 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. İkinci sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemlerine başlanacak.

Açıköğretim Fakültesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından sınavların online olarak düzenlenmesi kararını almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan AÖF online sınavları genellikle 1 ay içerisinde erişime açılıyordu.

AÖF ONLINE SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.



