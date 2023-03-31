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AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı?

31.03.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğrenim hayatını Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam ettiren öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavlarının ne zaman ve ne şekilde yapılacağını merak ediyorlardı. Beklenen açıklama geldi. Peki, AÖF sınavları ne zaman? Sınavlar online mı? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı'nın ne zaman ve nasıl yapılacağı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen resmi açıklama twitter üzerinden yapıldı. AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı olacak? İşte tüm bu sorular yanıtlarını buldu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

sınav 3

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak https://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleşecek.

sınav 2

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Sorumlu olduğunuz derslerin sınav giriş bilgisi bugünden itibaren öğrenci sayfanızdan (aosogrenci.anadolu.edu.tr) öğrenebilirsiniz.

sınav

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruluyor. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi veriliyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabiliyor.

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