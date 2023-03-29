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AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı olacak?

29.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav takvimi ile ilgili araştırmalar Nisan ayının yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Öte yandan Üniversitelerin online eğitime geçmesinin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı olacak? İşte 2023 AÖF sınav takvimi...

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı olacak?

AÖF sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. AÖF sınava ilişkin son gelişmeleri merak eden kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Yayımlanan bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de yapılacak. İşte AÖF sınav takvimi ve detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınavları (vizeler) 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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