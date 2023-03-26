AÖF SINAV TARİHİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi? Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınav tarihleri!

AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylar merak edildi. AÖF sınavları 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin son gelişmeleri merak eden kişiler "AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? " sorusunu araştırıyor. İşte AÖD sınavları ile ilgili detaylar...
AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de yapılacak.
AÖF dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.