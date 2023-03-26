AÖF SINAV TARİHİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi? Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınav tarihleri!

AÖF sınav tarihleri ile ilgili detaylar merak edildi. AÖF sınavları 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava ilişkin son gelişmeleri merak eden kişiler "AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? " sorusunu araştırıyor. İşte AÖD sınavları ile ilgili detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de yapılacak.

AÖF dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

