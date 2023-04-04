AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca öğrenci ara sınav tarihlerini merak ediyorlar. Sınavın online olup olmayacağı da merak edilen bir diğer konu oldu. Öğrenciler AÖF sınav tarihlerini sorgularken konuya ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. İşte AÖF sınav tarihleri, online olup olmayacağı ve AÖF sınav giriş belgesine dair detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav tarihleri açıklandı. AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

AÖF ara sınavları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden konuya dair yapılan açıklamada;

"Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak http://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş bilginize 31 Mart tarihinden itibaren öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz." denildi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra giriş sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

