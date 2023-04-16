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AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

16.04.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Online olarak ilk etabı 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen vizelerin ikinci etabı ise 15-16 Nisan'da yapılacak. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? İşte 2023 AÖF soru ve cevapları ile ilgili merak edilenler...

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF soru ve cevapları 16 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Online (çevrim içi) olarak gerçekleşen AÖF sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru yöneltilirken, sınav için 30 dakika süre verilmektedir. AÖF soru ve cevapları merak konusu oldu. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar haberimizde...

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AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

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Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınavlarının 2. etabı gerçekleştiriliyor. Öğrenciler ilk sınavlara geçtiğimiz hafta sonu 8-9 Nisan tarihleri arasında girdiler.

İkinci sınavların ilk oturumları 15 Nisan'da yapıldı. Sınavlar, 16 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. İkinci sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemlerine başlanacak.

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Açıköğretim Fakültesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından sınavların online olarak düzenlenmesi kararını almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan AÖF online sınavları genellikle 1 ay içerisinde erişime açılıyordu.

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