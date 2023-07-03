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  4. AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2023: AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nasıl kayıt olunur? aof.anadolu.edu.tr ekranı

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2023: AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nasıl kayıt olunur? aof.anadolu.edu.tr ekranı

03.07.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Edkişehir Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıt dönemi başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt ücreti hangi bankalara yatırılır ve nasıl kayıt olunur? İşte aof.anadolu.edu.tr ekranı...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI 2023: AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, nasıl kayıt olunur? aof.anadolu.edu.tr ekranı

AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Edkişehir Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıt dönemi başladı. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt ücreti hangi bankalara yatırılır ve nasıl kayıt olunur? İşte aof.anadolu.edu.tr ekranı...

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN, SON BAŞVURU HANGİ GÜN?

Yaz okulu başvurusu 3 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz 2023 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim akademik takvimine göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 28 Ağustos – 2 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

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AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında
Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir

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