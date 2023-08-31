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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖF yaz okulu sınav sonucu nasıl öğrenilir? TIKLA-ÖĞREN

31.08.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar adayların erişimine açıldı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs sisteminden sorgulanabilecek. Öğrenciler TCKN ve şifreleri ile sorgulama işlemi yapabilecek. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları ve başarı puanlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bu dönem ders geçme notu 35 olarak belirlendi.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs sisteminden öğrenilebilecek.

AÖF2

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

AÖF YENİ DÖNEM KAYIT TAKVİMİ

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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