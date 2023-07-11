AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri

AÖF 2023 yaz okulu dersleri 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başladı. Öğrenciler yaz okuluna ilişkin sınav tarihlerini araştırmaya koyuldular. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı.Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



