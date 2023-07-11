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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri

11.07.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu dersleri başladı. Öğrenciler altı haftalık bir eğitim alacak. Yaz okulu sınavları Ağustos ayında yapılacak. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? AÖF yaz okulu sınavı online mı yüz yüze mi?

AÖF 2023 yaz okulu dersleri 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başladı. Öğrenciler yaz okuluna ilişkin sınav tarihlerini araştırmaya koyuldular. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF2

AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı.Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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