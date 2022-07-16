AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı? 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihi açıklaması!

"AÖF 2022 yaz okulu sınavı ne zaman?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanırken

Anadolu Üniversitesi tarafından yanıt buldu. Dönem derslerini veremeyen ya da üstten ders almak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları tamamlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri hangi günler? İşte detaylar..

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Takvime göre ağustos ayında gerçekleşecek olan yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağı ise henüz belirlenmedi.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." şeklinde açıklama yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır.

Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır, sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

