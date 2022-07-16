AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınavları online mı? 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihi açıklaması!

"AÖF 2022 yaz okulu sınavı ne zaman?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanırken
Anadolu Üniversitesi tarafından yanıt buldu. Dönem derslerini veremeyen ya da üstten ders almak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları tamamlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri hangi günler? İşte detaylar..
2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Takvime göre ağustos ayında gerçekleşecek olan yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağı ise henüz belirlenmedi.
Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." şeklinde açıklama yapıldı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır.
Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır, sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.