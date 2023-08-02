AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri belli oldu! Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF'ten mezun olmak için çaba sarf eden öğrenciler yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyordu. AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? diye araştırılırken beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri belli oldu. 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte tüm detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri de açıklandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

