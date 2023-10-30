AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ! 2023-2024 MEB AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

AÖL sınav takvimi 2023-2024 için araştırmalar yoğunluk kazandı. AÖL sınav tarihleri, saati ve sınavın ne şekilde gerçekleşeceği belli oldu. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açık öğretim lisesi öğrencileri, 1. dönem sınav takvimine ulaşmak istiyor. İşte MEB AÖL 1. dönem sınavlarına ilişkin detaylı bilgiler...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.







