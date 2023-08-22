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  4. AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Aolweb.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Aolweb.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

22.08.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 3. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, aolweb.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı...

AÖL sınav sonuçları merak konusu oldu. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adayların gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'dan konuya dair yapılacak açıklamada. İşte, aolweb.meb.gov.tr 3. dönem AÖL sınav sonuçları ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi.

Üçüncü dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


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