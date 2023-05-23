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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? MEB 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimi

23.05.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında MEB 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri takvimini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? MEB 3. Dönem AÖL sınav tarihleri takvimi

AÖL 3. dönem sınav tarihi internette araştırılıyor. AÖl 3. dönem sınavlarının gerçekleştirilmesi sonrası sonuçlar AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenilebilecek. İşte MEB tarafından yapılan kayıt yenileme açıklaması ve AÖL 3. dönem sınav tarihi ile ilgili detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları için bilgilen henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs itibarıyla başladı.

AÖL kayıt yenileme süreci 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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