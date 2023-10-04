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AÖL EK SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi? MEB açık lise sınav takvimi!

04.10.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL ek sınav tarihleri merak konusu olurken Açık Lise öğrencileri konuya dair bilgi edinmek için MEB tarafından yayımlanan duyuruları incelemeye başladı. Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri takvimi yayımlandı. Peki, AÖL ek sınav ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav online mı yüz yüze mi?

AÖL ek sınavlarının ne zaman ve ne şekilde yapılacağı merak ediliyor. MEB tarafından yapılan açıklamnaya göre YKS ya da YÖS ile bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan fakat Açık Öğretim Lisesi'nden henüz mezun olamamış kişiler AÖL ek sınavına girebilecekler. AÖL ek sınav tarihi belli oldu.

AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

AÖL ek sınav 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacak.

AÖL EK SINAV ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL ek sınav online olarak gerçekleştirilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

  1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

  2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

  3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL KAYIT TARİHLERİ

Aöl kayıt tarihleri için MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır."

Yapılan açıklamaya göre AÖL kaydını gerçekleştiren adaylar, sınava girmek istediği her dönem için 160 TL olan "Sınava Katılım Ücretini" ödeyecekler.

Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırılabilecek.

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