AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 8 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi.

Üçüncü dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.



