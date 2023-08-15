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  4. AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB'den "AÖL sınav sonuçları açıklandı" duyurusu bekleniyor!

AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB'den "AÖL sınav sonuçları açıklandı" duyurusu bekleniyor!

15.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi öğrencileri MEB'den gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Eğitim hayatını açık öğretim üzerinden devam ettiren adaylar sınavlara online olarak girdiler. Peki, 3. dönem 2023 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, aolweb.meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken binler öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'dan son dakika açıklaması bekliyor. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adaylar konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. 3. dönem 2023 AÖL sınav sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi.

Üçüncü dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


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