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AÖL SINAV TAKVİMİ 2023-2024! AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

29.09.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavlarının ne zaman ve ne şekilde yapılacağı merak ediliyor. AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül itibarıyla başladı. Başvuru süreci 16 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. AÖL kaydını tamamlayan adaylar sınav takvimine ilişkin sorgulamalarına hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL sınav takvimi 2023-2024 için araştırmalar yoğunluk kazandı. AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte MEB AÖL 1. dönem sınavlarına ilişkin detaylı bilgiler...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

  1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

  2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

  3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL sınavları 81 il ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL KAYIT TARİHLERİ

Aöl kayır tarihleri için MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır."

Yapılan açıklamaya göre AÖL kaydını gerçekleştiren adaylar, sınava girmek istediği her dönem için 160 TL olan "Sınava Katılım Ücretini" ödeyecekler.

Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırılabilecek.

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AÖL meb

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