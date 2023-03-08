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AÖL SINAV TAKVİMİ: 2023 AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı yoksa yüz yüze mi?

08.03.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav takvimi, 3 Nisan'a kadar uzatılan kayıt sürecine ilişkin işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından merak edildi. Bilindiği üzere 2022'de Açık Lise 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Fakat 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınavların bu sene biraz daha ileri tarihlerde yapılması bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı yoksa yüz yüze mi?

AÖL SINAV TAKVİMİ: 2023 AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı yoksa yüz yüze mi?

AÖL sınav takvimi arama motorlarında araştırılıyor. AÖL 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavları için 'tarih' açıklaması bekliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

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AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

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