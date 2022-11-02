AÖL SINAV TARİHLERİ: 2022 - 2023 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖL sınav tarihleri, ders seçim ve kayıt işlemleri tamamlanmasının ardından internette araştırılmaya devam ediliyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. AÖL 1. dönem sınavı online olarak yapılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.



