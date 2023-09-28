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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023-2024: MEB 1. dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

28.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül itibarıyla başladı. Başvuru süreci 16 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Peki, 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2023-2024 AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Birçok kişi internette 2023 -2024 Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri hakkında araştırma yapıyor. İşte AÖL sınav tarihleri ve detaylar...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

  1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

  2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

  3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL sınavları 81 il ve yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL KAYIT TARİHLERİ

Aöl kayır tarihleri için MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır."

Yapılan açıklamaya göre AÖL kaydını gerçekleştiren adaylar, sınava girmek istediği her dönem için 160 TL olan "Sınava Katılım Ücretini" ödeyecekler.

Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırılabilecek.

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