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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: 3. dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi? MEB açıkladı

17.07.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Kayıt yenileme sürecini 16 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında tamamlayan öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. MEB'den konuya dair açıklamada bulunuldu. Peki, 3. dönem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve MEB'den yapılan açıklamanın detayları internette araştırılıyor. Daha önce yapılan açıklamada Temmuz'da yapılacak AÖL sınavlarının online olacağı aktarılmıştı. Yapılan son açıklamaya göre Temmuz'da AÖL sınavları online olacak ve e-sınav ekranı 13 gün boyunca açık kalacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları 28 Temmuz Cuma günü saat 09:30’da başlayacak, 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları ise farklı tarihlerde yapılacak. Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI?

AÖL sınavları bu ay da e-Sınav şeklinde yapılacak.

AÖL ONLINE SINAVLARA GİRİŞ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI

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