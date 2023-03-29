EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi? MEB 2.Dönem sınav takvimi!

AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi? MEB 2.Dönem sınav takvimi!

29.03.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar Nisan ayının yaklaşması ile birlikte hız kazandı. Bilindiği üzere kayıt yenileme süreci 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe dek sürecek. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılacak olan birçok vatandaş arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi gerçekleştirilecek? 2023 AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte detaylar...

AÖL sınav tarihleri 2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi? MEB 2.Dönem sınav takvimi!

AÖL 2. dönem sınavları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavları için 'tarih' açıklaması bekliyor. 2.Dönem MEB AÖL sınav tarihleri takvimi ile ilgili açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2. DÖNEM AÖL SINAVLARI ONLINE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

a3

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

a2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 ilde 49 gün sonra ders zili çaldı4 ilde 49 gün sonra ders zili çaldı
Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!
Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
AÖL

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.