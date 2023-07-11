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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları online mı, ne zaman yapılacak? MEB'den açık lise 3. dönem sınav kararı

11.07.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar sürerken MEB 3. dönem sınavları için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kayıt yenileme sürecini 16 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında tamamlayan öğrenciler MEB'den yapılan açıklamanın detayları için internette araştırma yapıyor. Peki, AÖL sınavları online mı, ne zaman yapılacak? İşte, 3. dönem AÖL sınavları ile ilgili detaylar...

AÖL 3. dönem sınav takvimi MEB tarafından yayımlandı. Daha önce yapılan açıklamada Temmuz'da yapılacak sınavların online olacağı aktarılmıştı. Yapılan açıklamaya göre Temmuz'da Açık Lise sınavları online olacak ve e-sınav ekranı 13 gün boyunca açık kalacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 3. dönem AÖL sınavları ile ilgili merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

28 Temmuz Cuma günü saat 09:30’da başlayacak, 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları ise farklı tarihlerde yapılacak. Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI?

AÖL sınavları bu ay da e-Sınav şeklinde yapılacak.

AÖL ONLINE SINAVLARA GİRİŞ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI

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