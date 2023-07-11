AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları online mı, ne zaman yapılacak? MEB'den açık lise 3. dönem sınav kararı

AÖL 3. dönem sınav takvimi MEB tarafından yayımlandı. Daha önce yapılan açıklamada Temmuz'da yapılacak sınavların online olacağı aktarılmıştı. Yapılan açıklamaya göre Temmuz'da Açık Lise sınavları online olacak ve e-sınav ekranı 13 gün boyunca açık kalacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 3. dönem AÖL sınavları ile ilgili merak edilenler...
28 Temmuz Cuma günü saat 09:30’da başlayacak, 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları ise farklı tarihlerde yapılacak. Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
AÖL sınavları bu ay da e-Sınav şeklinde yapılacak.