YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Apartman önüne park vatandaşları kızdırdı

Apartman önüne park vatandaşları kızdırdı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde, aracını uzun süre park ettiği yerden almayan vatandaş, apartman sakinlerini isyan ettirdi.Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 sokakta uzun süre bina önünde park halinde kalan araç apartman sakinlerini kızdırdı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, aracını uzun süre park ettiği yerden almayan vatandaş, apartman sakinlerini isyan ettirdi.
Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 sokakta uzun süre bina önünde park halinde kalan araç apartman sakinlerini kızdırdı. Apartman sakinlerinden bir vatandaş duruma isyan ederek araç sahibinden aracını bulunduğu yerden almasını istedi.
"Ben sizin yüzünüzden arka sokağa park etmek zorunda değilim"
Apartman sakinleri tarafından yazılarak aracın ön camındaki sileceğinin altına bırakılan not görenleri şaşırttı. Park halindeki araç sahibine ithafen yazılan notta şu ifadeler yer aldı;
"Arkadaşım, aracın yaklaşık bir haftadır binanın önünde. Kendi Aracımızı park edecek yer bulamıyoruz. Çocuklarımız var ve bir çocuğum daha bebek. Hastalık oluyor, sağlık oluyor. Ben sizin yüzünüzden iki üç sokak arkaya park etmek zorunda değilim. Lütfen aracınızı çeker misiniz? Otoparkınız varsa, rica ederim otoparkınıza koyun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Karaman'da kayıp kız çocuğu ağılda uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İnegöl’de geceyi alevler aydınlattı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Bursa'da ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin lira ceza

Aydın Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.