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Apartman yöneticileri Başkent Mobil’de

ANKARA HABERLERİ  | 21.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Mor Buton’dan sonra şimdi de Başkent Mobil uygulamasına “Apartman Yöneticileri” bölümünü ekledi.

Apartman yöneticileri Başkent Mobil’de

Büyükşehir Belediyesi Mor Buton’dan sonra şimdi de Başkent Mobil uygulamasına “Apartman Yöneticileri” bölümünü ekledi. Kent yönetiminde söz sahibi olmaları sağlanacak olan apartman yöneticileri, talep, şikayet ve sorunlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin bildirimini de Büyükşehir Belediyesine hızlı ve kolay şekilde iletebilecek.
Akıllı kentler projesi kapsamında teknolojik yenilikleri Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamaların başında gelen Başkent Mobil uygulamasını her geçen gün daha da geliştiriyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve Büyükşehir Belediyesine daha hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalar bir yandan devam ederken “Mor Buton”dan sonra son olarak apartman yöneticilerini yakından ilgilendiren bir uygulama hayata geçirildi ve Başkent Mobil’e “Apartman Yönetcileri” bölümü eklendi.
Apartman yöneticileri bir tıkla büyükşehire ulaşacak
Her yaş ve meslek grubu ile iletişim köprüsü görevi gören Başkent Mobil uygulamasına eklenen “Apartman Yöneticileri” bölümü ile apartman yöneticileri bundan sonra apartmanlarında ya da bulundukları bölgede yaşanan sorunları anında Büyükşehir Belediyesine iletebilecek. Akıllı cep telefonları üzerinden ve bir tıkla Büyükşehir Belediyesine daha kolay ve hızlı ulaşabilecek olan apartman yöneticileri, #EvdeKalAnkara işlemleri butonunu tıklayarak “Apartman Yöneticileri” bölümüne yönlendirilecek.
Katılımcı ve sosyal belediyecilik ilkesi
Başkent Mobil uygulaması ile teknolojik yenilikler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sisteme entegre edilirken, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini önceleyen bölümler de bir bir uygulamaya ekleniyor. Tüm talep, şikayet ve sorunlarını Büyükşehir Belediyesine iletecek olan apartman yöneticileri aynı zamanda apartmanlarında yaşayan ihtiyaç sahiplerini de bildirerek gıda desteği başvurusunda bulunabilecek. Ankara’da yaşayan apartman yöneticileri Büyükşehir Belediyesi bütçesi belirlenirken, görüşlerini iletip “katılımcılık” ilkesi gereği söz sahibi de olabilecek.

Apartman yöneticileri Başkent Mobil’de

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