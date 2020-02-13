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Apartmanlardan bebek arabası ve çocuk bisikleti çalan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 13.02.2020 22:00 | Son Güncelleme

Apartmanlardan bebek arabası ve çocuk bisikleti çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta apartmanlardan çocuk bisikleti ve bebek arabası çalıp sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çocuk bisikleti ve bebek arabalarının apartman boşluklarından çalınması şikayetiyle ilgili çalışma başlattı.

Şehrin değişik bölgelerinde pikap tarzı aracıyla dolaşıp çocuk bisikleti çalan Mehmet Ç. (40) suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çaldığı bisiklet ve bebek arabalarını değerinin çok altında sattığını itiraf etti.

Polis ekipleri, çalıntı bisikletlerin olduğu depoda 23 çocuk bisikleti ve 3 çocuk arabası ele geçirdi. Bazı bisikletlerin sahibine ulaşılırken bazılarının henüz sahipleri tespit edilemedi. Asayiş Şube Müdürlüğünde bekletilen bisikletlerin sahiplerine verileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bisiklet Hırsızlık Kahramanmaraş

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