YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aperatif salonunda kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

Aperatif salonunda kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

AYDIN HABERLERİ  | 22.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir aperatif salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Aperatif salonunda kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir aperatif salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında aperatif dükkanı sahibi A.Y. tartıştığı M.D.’yi göğsünden bıçakladı.
Olay Ramazan Paşa Mahallesi’nde sabah 10.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebeple aperatif sahibi ve çalışanı arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada A.Y. eline aldığı bıçakla M.D.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Aydın Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Berk Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.