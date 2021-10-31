YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

31.10.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - 2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde PWR Balata'nın sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında, 28 sporcu mücadele etti.

Birincilik kupasını Doğukan Manço'nun kaldırdığı yarışlarda, Fahim Reza ikinci, Ertekin Tekneci ise üçüncü oldu.

Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Kocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendiKocaeli'de 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması düzenlendi

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Deniz Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
İzmit Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
İklim Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.