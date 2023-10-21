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ARA TATİL NE ZAMAN? 2. ara tatil ne zaman olacak, üniversitelerde de geçerli mi? MEB duyurdu!

21.10.2023 21:11 | Son Güncelleme:
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Ara tatil tarihi merak edildi. 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemine başlayan milyonlarca öğrenci 2. ara tatil ne zaman olacak merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ara tatil ne zaman? 2. ara tatil ne zaman olacak, üniversitelerde de geçerli mi? Detaylar haberimizde

  1. ara tatil tarihi araştırılıyor. 6 Şubat 2022'de gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir süre hibrit eğitime gidilmişti. Sürekli olarak okulda eğitime dönülmesiyle birlikte ara tatil tarihi de merak edildi. 2023/1. Dönem Kasım ara tatili ve 2024/2. Dönem Nisan ara tatili hangi günler olacak araştırılıyor. İşte okul tatil tarihleri...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasına ilişkin bir düzenleme olup olmayacağı konusunda bu yılki uygulamadan sonra bir değerlendirme yapabileceklerini bildirdi.

milli eğitim bakanlığı

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

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İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.


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