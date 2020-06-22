Araba satın almak isterken dolandırıldı

Eskişehir’de, beğendiği arabayı satın almak için 500 TL kapora gönderen şahıs dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre; olay Arifiye Mahallesinde yaşandı. B.K. (51) isimli şahıs, bir araç satın alma sitesinde beğendiği araba için iddialara göre mal sahibi F.Ö.’ye (27) 500 TL kapora gönderdi. Parayı gönderen B.K., mal sahibinden cevap alamayınca dolandırıldığını anlayarak 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu.

Şikayetin ardından polis ekipleri, firari olan F.Ö. isimli şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

