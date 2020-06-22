YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Araba satın almak isterken dolandırıldı

Araba satın almak isterken dolandırıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, beğendiği arabayı satın almak için 500 TL kapora gönderen şahıs dolandırıldı.Edinilen bilgiye göre; olay Arifiye Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, beğendiği arabayı satın almak için 500 TL kapora gönderen şahıs dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre; olay Arifiye Mahallesinde yaşandı. B.K. (51) isimli şahıs, bir araç satın alma sitesinde beğendiği araba için iddialara göre mal sahibi F.Ö.’ye (27) 500 TL kapora gönderdi. Parayı gönderen B.K., mal sahibinden cevap alamayınca dolandırıldığını anlayarak 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu.
Şikayetin ardından polis ekipleri, firari olan F.Ö. isimli şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:37
Yatsı
22:23

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
Kural Eczanesi
Tepebasi
Tepebaşı Eczanesi
Tepebasi
Serapoğlu Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Nadir görülen İbibik kuşu park ve bahçelerde

Nadir görülen İbibik kuşu park ve bahçelerde

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.