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Araban Kaymakamlığından Selendili çocuklara oyuncak desteği

09.01.2021 08:23 | Son Güncelleme:
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Araban Kaymakamlığından Selendili çocuklara oyuncak desteği

Gaziantep Araban Kaymakamlığı tarafından “Yetim gülerse dünya güler” sloganıyla başlatılan proje kapsamında Manisa’nın Selendili ilçesindeki öksüz ve yetim çocuklara oyuncak yardımı yapıldı.Araban Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Yetim gülerse dünya güler” projesi kapsamında Selendili çocuklar da unutulmadı.

Gaziantep Araban Kaymakamlığı tarafından “Yetim gülerse dünya güler” sloganıyla başlatılan proje kapsamında Manisa’nın Selendili ilçesindeki öksüz ve yetim çocuklara oyuncak yardımı yapıldı.
Araban Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Yetim gülerse dünya güler” projesi kapsamında Selendili çocuklar da unutulmadı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Selendi’de ikamet eden öksüz ve yetim çocuklara proje kapsamında oyuncak desteğinde bulundu. Selendi Kaymakamlığı aracılığı ile gönderilen oyuncakları teslim alan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım teslim aldığı oyuncakları sahiplerine teslim etti. Kaymakam Ali Yıldırım, meslektaşı olan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’ya duyarlılığı nedeniyle ve projeye bağışlarıyla destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

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