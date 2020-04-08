YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Araban’da 745 kişiye biner TL para dağıtıldı

Araban’da 745 kişiye biner TL para dağıtıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Araban ilçesindeki ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarına aralıksız devam ederek salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişiyor.Gaziantep’in Araban ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.

Araban ilçesindeki ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarına aralıksız devam ederek salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişiyor.
Gaziantep’in Araban ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor. İlçenin her noktasındaki vatandaşların ayağına giden Vefa Sosyal Destek Grubu, bazı yaşlı vatandaşların maaşını evine götürürken, bazı evlerde temizlik yaparak gıda paketi yardımında bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Araban’da faaliyet gösteren ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki son çalışmalarında 4 gıda paketi, 8 kişiye maaş çekme, 89 evde temizlik, 125 eve sıcak yemek, 20 kişiye sağlık hizmeti, 745 kişiye 1.000 TL para dağıtımı yaptı. Grupta yer alan arkadaşlarımız tüm isteklerinde yaşlılarımızın yanında olmaya devam ediyor. Vefa grubunda ki tüm personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:37
İkindi
16:14
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep Valiliği’nden Korona virüsü tedbiri

Gaziantep Valiliği’nden Korona virüsü tedbiri

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ne 2012 Yılı Mükemmellik Sertifikası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.