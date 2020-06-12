Araban’da akaryakıt hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde iki farklı adresten 300 litre akaryakıt ve 10 teneke pamuk yağı çaldığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Araban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen akaryakıt hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan iki farklı adresten toplam 300 litre akaryakıt ve 10 teneke pamuk yağı çalan şüpheliler yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli mercilere sevk edildi.

