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Araban’da çalışmalar son sürat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye ekipleri, dünya etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken ilçede ağaç bakım, budama ve biçme hizmetlerini de ara vermeden sürüyor.Gaziantep’in Araban ilçesinde Araban ilçesi Belediyesi, bir yandan dezenfekte ekipleri ile Türkiye’yi etkisi altına alan ve ilçeye sızmasını engellemek için Kovid-19 koronavirüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yanda da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile sorumluluk sahası içerisindeki çalışmalarına aksatmadan devam ediyor.

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye ekipleri, dünya etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken ilçede ağaç bakım, budama ve biçme hizmetlerini de ara vermeden sürüyor.
Gaziantep’in Araban ilçesinde Araban ilçesi Belediyesi, bir yandan dezenfekte ekipleri ile Türkiye’yi etkisi altına alan ve ilçeye sızmasını engellemek için Kovid-19 koronavirüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yanda da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile sorumluluk sahası içerisindeki çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca’nın yeni tip Kovid-19 koronavirüs salgının ülkemizde görüldüğünü açıklamasının ardından Araban Belediyesi olarak oluşturduğumuz 5 ekip ile virüs’ün ilçemizde de girip yayılmamasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışmalarına başladık. İlçe merkezimizin yanı sıra kırsal mahallelerimiz ve mezralarımızda da çalışmalar yürüttük. Dezenfekte çalışmalarımızda insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanıyoruz. Araban Belediyesi olarak bir yandan Kovid-19 salgını ile mücadelemizi sürdürürken bir yanda da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzdeki ekiplerimizle, daha yeşil bir Araban için ilçedeki yeşil alanlarda parklarda başlattığımız ağaç bakım, budama ve çim biçme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, sağlıklı ve mutlu halk, yeşil Araban. Biz yaşlımızı sayar-hürmet eder çocuklarımızı da severiz. Her insanımız bizim için değerlidir. Bu düsturla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

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