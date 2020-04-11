Araban’da vatandaşlara ücretsiz ekmek

Gaziantep’in Araban ilçesinde ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ vatandaşlara evlerinde ücretsiz ekmek dağıtımına başladı.

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sabahın erken saatlerinde ilçedeki pide ve ekmek fırınlarını tek tek ziyaret ederek, ekmek talebi ile ilgili incelemede bulundu. Ardından ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşlara ücretsiz ekmek ikramında bulunuldu. Kaymakam Abdulhamit Mutlu kaymakamlığın resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm evlerimize ’Vefa Sosyal Destek Grubu’muz aracılığıyla ücretsiz ekmek dağıtımı yapılmaktadır. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Gönülleri rahat olsun. Devletimiz çok büyük ve sizlerin yanında’’ duyurusunda bulundu.

