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Araban’dan Vali Gül ve Şahin’e Araban sarımsağı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.03.2020 12:44 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bağışıklık sistemini güçlendiren meşhur Araban Sarımsağı gönderdi.Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren Araban sarımsağına Türkiye’nin dört bir yanından talep artarken, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan da Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e sarımsak jesti geldi.

Araban’dan Vali Gül ve Şahin’e Araban sarımsağı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bağışıklık sistemini güçlendiren meşhur Araban Sarımsağı gönderdi.
Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren Araban sarımsağına Türkiye’nin dört bir yanından talep artarken, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan da Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e sarımsak jesti geldi. Belediye Başkanı Doğru, Araban Ovası’nda yetiştirilen ve Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılan Araban sarımsağını Vali Gül ve Fatma Şahin’e gönderdi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Doğru, "Araban Ovası’nın bereketli topraklarında yetişen, ünü ülke sınırlarını aşan yerli ve milli meşhur Araban sarımsağımızın turfanda yeşil hasadına başlandı. Hasadın ilk günlerinde toplanmış ilk ürünleri de Araban Belediyesi olarak Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e göndererek hediye etmek istedik. O nedenle paketlediğimiz yeni mahsul sarımsakları Vali Gül ve Başkan Fatma Şahin’e takdim edilmek üzere Gaziantep Valiliği Makamı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına gönderdik" dedi.

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