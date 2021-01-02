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Arabasını park eden gencin cep telefonunu gasp etti

AYDIN HABERLERİ  | 02.01.2021 20:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aracını ark etmeye çalışan gencin telefonunu çalan şüpheli polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, üç gün önce Şirinevler Mahallesi 256.

Arabasını park eden gencin cep telefonunu gasp etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aracını ark etmeye çalışan gencin telefonunu çalan şüpheli polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, üç gün önce Şirinevler Mahallesi 256. sokak üzerine aracını park etmeye çalışan genç şoförün elindeki cep telefonunu zorla gasp eden şüpheli bugün Nazilli polisinin operasyonu ile yakalandı. Birçok suç kaydı bulunan şüpheli D.M.’nin (25) üzerinde yapılan aramada cep telefonu da ele geçirildi. Şüpheli bugün çıkartıldığı adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arabasını park eden gencin cep telefonunu gasp etti

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