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Araç dereye uçtu: 3 yaralı

30.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Araç dereye uçtu: 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Tatlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K.(42) yönetimindeki 06 CGS 846 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayınca savruldu. Sürücünün çabası, aracı yolda tutmaya yetmedi. Araç, yol kenarındaki dereye uçarak yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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