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Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 45 şüpheli yakalandı

25.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 45 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 19 ilde, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 45 şüpheli daha gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Nisan'da kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan bazı kişilerin, vatandaşlardan para aldığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyondaki şüphelilerin ifadelerinin ve dijital materyallerinin incelenmesi işlemi tamamlandı.

Başsavcılık, yapılan araştırmalar neticesinde banka hesaplarını kullanan veya kullandıran şüphelilerin ifadelerindeki olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 59 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

64 adrese düzenlenen operasyonlarda, 45 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, 14 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Operasyonlarda, bir ruhsatsız tabanca, 17 fişek, bir pompalı tüfek, 4 sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 41 telefon, 43 adet SİM kart, 7 laptop, 5 tablet, 50 çeşitli bankalara ait kart, 2 bilgisayar kasası, bir kamera, 3 bin 935 lira para ele geçirildi.

- Olay

11 Nisan'da Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "hücre tipi" örgütlenme yöntemiyle çalışan şebekenin hesaplarını kullandıran elemanlarının, parayı ATM'lerden çeken saha elemanlarının ve çağrı merkezi çalışanlarının birbirini tanımadığı, örgüt yöneticileri ve üyelerinin kod isimle irtibat kurdukları ortaya çıkarılmış, zanlıların lüks daireler kiraladıkları, yabancı uyruklu kişiler adına alınan telefon hatlarını kullandıkları tespit edilmişti. Örgütün, kurumsal araç kiralama şirketi görüntüsü verebilmek için İstanbul'un lüks semtlerinde bulunan rezidanslarda 4 çağrı merkezi kurduğu, ofisler oluşturdukları belirlenmiş, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte, sözde çağrı merkezinde çalışanların, örgüt yöneticilerinin kaldığı rezidanslara giderek, mağdurlardan alınan ve hesaplarına yatırılan parayı elden teslim ettiği tespitinde de bulunulmuştu.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlenmişti. 24 şüpheliden 18'i işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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