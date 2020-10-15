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Araç muayenesinde sosyal mesafe yok oldu

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Türkiye’de araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerden olan Aydın’daki araç muayene istasyonunda adeta insan sağlığı araç sağlığından önde tutuluyor.

Türkiye’de araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerden olan Aydın’daki araç muayene istasyonunda adeta insan sağlığı araç sağlığından önde tutuluyor. Uygun bekleme alanının olmadığı istasyonda, oluşan yoğunluk sebebiyle zaman zaman sosyal mesafe de kayboluyor.
Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan araç muayene istasyonuna gelen vatandaşlar, uygun bekleme alanı olmamasından dolayı yoğunluk oluşturdu. Yaşanılan yoğunluk sebebiyle zaman zaman sosyal mesafe kaybolurken, adeta “araç sağlığı insan sağlığından daha önde tutuluyor” dedirtti. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar yaşanılan duruma tepki göstererek yetkililere seslenirken bekleme alanlarının yetersizliğinden dert yanarak “Paranın dışında hiçbir şeyin geçmediği Aydın’daki araç muayene istasyonun denetlenmesini ve uygun bekleme alanlarının oluşturulmasını istiyoruz” dedi.
“Vatandaşın kıymeti kalmadı”
Türkiye’de araç muayenelerinin özelleştirilmesinin ardından, yeni kurulan istasyonlarda gerek ekonomik gerekse insani açıdan ciddi mağduriyet yaşadığını belirten vatandaşlardan İbrahim K., “Maalesef bu iş tekelleşince vatandaşın hiçbir kıymeti kalmadı. Yetkililer her yerde sosyal mesafe denetimi yapıyor. Ancak araç muayene istasyonlarında ne sosyal mesafe var ne de vatandaşın sağlığına önem veriliyor. Aynı anda onlarca aracın muayene edildiği Aydın’daki Tüvtürk’e ait araç muayene istasyonunda yetkililer gelip baksın 10 kişinin oturabileceği bir alan yok. Yazın sıcakta kışın soğuk ve yağmurda insanlar kendi paraları ile adeta eziyet çekiyor. Yetkililerden buraların da denetlenmesini istiyoruz” diyerek Aydın’da insan sağlığının motorlu taşıt kadar değerinin olmadığını ileri sürdü.

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