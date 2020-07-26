Araç şarampole yuvarlandı, muhtar kazada yaralandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Köşk ilçesi Kıran Mahallesi Muhtarı Hakan Karagöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kızılcayer Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Köşk istikametine seyir halinde olan Kıran Mahallesi Muhtarı Hakan Karagöz’ün kullandığı Ford marka hafif ticari araç, Kızılcayer Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan muhtar Karagöz ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

