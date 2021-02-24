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Araç yangını ihbarına giden polis hararet yapan otomobille karşılaştı

24.02.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler telefona sarılarak 112 Acil Çağrı merkezine yangın ihbarında bulundu.

Afyonkarahisar’da park halindeki otomobilden duman çıktığını görenler telefona sarılarak 112 Acil Çağrı merkezine yangın ihbarında bulundu. Gerçek ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiyenin yaptığı incelemenin ardından ortaya çıkarken, aracın hararet yaptığı anlaşıldı.
Olay, Dumlupınar mahallesi Yeşilyol caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün yol kenarına park ettiği 03 VY 805 plakalı otomobilden dumanlar çıktığı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ise telefon ile ulaştıkları aracın sürücüsü K.A.’yı olay yerine çağırdı. Ardından motor kaputunun açılması ile gerçek ortaya anlaşılırken, araçtan çıkan dumanın yangından dolayı değil motor suyu sıcaklığı yükseldiği ve araç fanı açmadığı için hararet yapmasından kaynaklandığını belirlendi. Olayın ardından herkes rahat bir nefes aldı.

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