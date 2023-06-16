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Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, çarpan sürücü kayıplara karıştı

16.06.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da araç sürücüsü çarptığı yayayı metrelerce sürükleyip ölümüne neden oldu.

Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, çarpan sürücü kayıplara karıştı

Durumu polis ekiplerine bildirmek yerine olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Gemlik istikametinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yol kenarında hareketsiz bir kişi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri erkek şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmalar sonrasında kişinin trafik kazası sonucu savrulduğunu ve çarpan sürücünün de olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Bölgede şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılırken, hayatını kaybeden kişinin cesedi ise olay yeri inceleme polisinin incelemeleri sonrası Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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